"الكهرباء" بين بري وميقاتي والكابيتال كونترول" أمام اللجان الاثنين والثلاثاء

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تبقى الأنظار متّجهة الأسبوع المقبل نحو جلستَي اللجان المشتركة يومي الاثنين والثلثاء، لمعرفة مصير مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، فيما برز لقاء بين رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، الذي اكتفى بالقول إنّهما توافقا على صيغة بشأن ملف الكهرباء، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.وبحسب" الديار" : لم تشأ مصادر رئيس المجلس الافصاح عن هذه الصيغة مكتفية بالقول ان موضوع الكهرباء اخذ حيزا مهما من الاجتماع. وقالت مصادر مطلعة ان ميقاتي بحث مع بري في صيغة تأمين تمويل شراء الفيول اويل لتشغيل معامل الكهرباء، والالية الممكنة والقانونية لصيغة تامين التمويل.واتفق على الصيغة ومتابعتها في المجلس بعد اجرائها في اطار الحكومة من الوزارات المعنية.وحرص ميقاتي على وجوب تسريع شراء الفيول لتشغيل المعامل وتامين التيار بين 8 و10 ساعات يوميا، مع اعتماد التسعيرة الجديدة للكهرباء.ووفقا للمعلومات ايضا فقد شدد على سريان مفعول التسعيرة بصورة فورية على ان تدفع اعتبارا من مطلع العام الجديد، مؤكدا على وجوب اتخاذ الاجراءات الفنية والادارية والمالية اللازمة لهذه الخطوة وعلى العمل من اجل تامين الفيول في خلال فترة قصيرة.ولحسب" الديار" فان خيار شراء الفيول لتشغيل معامل الكهرباء اتخذ منذ اسابيع بقرار من ميقاتي، وانه جاء بعد ان تدخلت الادارة الاميركية ومنعت حصول لبنان على هبة الفيول اويل من ايران، وبعد ان فشلت كل المحاولات لتزويد لبنان بالغاز المصري عن طريق الاردن وسوريا وكذلك تزويده بالتيار من الاردن بسبب الفيتو الاميركي بعد ان كانت واشنطن قد اعلنت انها لن تعارض هذا المشروع.وكان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اعلن في خطابه اول امس «ان ايران وافقت على طلب الوفد اللبناني الذي زارها من اجل مساعدة لبنان في موضوع التزود بالفيول اويل لكن اللعنة الاميركية منعت المساعدة».في المقابل، غرّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم: "مُنع لبنان من استلام هبة الفيول الإيراني "600 ألف طن" وقيمتها حوالى 350 مليون دولار، وبالتالي مُنع لبنان من الإضاءة بالكهرباء من خمس إلى ستّ ساعات يومياً لعدة أشهر!".