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لبنان
العراق يتسلم من لبنان ابن أخ لصدام حسين متهم بالارتباط بـ«داعش»
Lebanon 24
12-11-2022
|
23:21
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كتبت" الشرق الاوسط": تسلم العراق من لبنان مواطناً عراقياً قدمته بغداد على أنه ابن أخ غير شقيق لصدام حسين، متهم بالمشاركة في مجزرة ارتكبها تنظيم «داعش» عام 2014، وفق ما أفاد، السبت، مصدر أمني عراقي.
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وصرح المسؤول أن عبد الله السبعاوي هو «ابن الأخ غير الشقيق» للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، مضيفاً أن التسليم جرى الجمعة. وأضاف أنه «يعتبر أحد منفذي (مجزرة) سبايكر» التي شهدت إعدام التنظيم لمئات العسكريين عام 2014.
وبحسب مصدر قضائي لبناني، أوقف السبعاوي المولود عام 1994 «في 11 حزيران 2022 بموجب مذكرة توقيف من الإنتربول بناء على طلب عراقي، وهو متهم بارتكاب جرائم ومجازر في العراق».
ورفضت عائلة عبد الله السبعاوي هذه الاتهامات، مؤكدة أنه كان في اليمن وقت وقوع الأحداث.
ومذبحة «سبايكر» هي واحدة من أسوأ المجازر التي ارتكبها تنظيم «داعش». ففي 2014، اختطف عناصر التنظيم بعد احتلالهم عدة مدن في شمال العراق مئات من المجندين الشباب من قاعدة سبايكر شمال بغداد. ثم أعدموهم واحداً تلو آخر، وقتلوا ما يصل إلى 1700 منهم، وألقيت بعض الجثث في نهر دجلة بينما دفن معظمها في مقابر جماعية.
وقضت محاكم عراقية بإعدام عشرات الأشخاص لتورطهم في هذه المجزرة، وقد نُفذت الأحكام فيهم
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