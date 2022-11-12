Advertisement

لبنان

العراق يتسلم من لبنان ابن أخ لصدام حسين متهم بالارتباط بـ«داعش»

Lebanon 24
12-11-2022 | 23:21
A-
A+
Doc-P-1010116-638039174958214083.jpg
Doc-P-1010116-638039174958214083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


كتبت" الشرق الاوسط": تسلم العراق من لبنان مواطناً عراقياً قدمته بغداد على أنه ابن أخ غير شقيق لصدام حسين، متهم بالمشاركة في مجزرة ارتكبها تنظيم «داعش» عام 2014، وفق ما أفاد، السبت، مصدر أمني عراقي.
Advertisement
وصرح المسؤول أن عبد الله السبعاوي هو «ابن الأخ غير الشقيق» للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، مضيفاً أن التسليم جرى الجمعة. وأضاف أنه «يعتبر أحد منفذي (مجزرة) سبايكر» التي شهدت إعدام التنظيم لمئات العسكريين عام 2014.
وبحسب مصدر قضائي لبناني، أوقف السبعاوي المولود عام 1994 «في 11 حزيران 2022 بموجب مذكرة توقيف من الإنتربول بناء على طلب عراقي، وهو متهم بارتكاب جرائم ومجازر في العراق».
ورفضت عائلة عبد الله السبعاوي هذه الاتهامات، مؤكدة أنه كان في اليمن وقت وقوع الأحداث.
ومذبحة «سبايكر» هي واحدة من أسوأ المجازر التي ارتكبها تنظيم «داعش». ففي 2014، اختطف عناصر التنظيم بعد احتلالهم عدة مدن في شمال العراق مئات من المجندين الشباب من قاعدة سبايكر شمال بغداد. ثم أعدموهم واحداً تلو آخر، وقتلوا ما يصل إلى 1700 منهم، وألقيت بعض الجثث في نهر دجلة بينما دفن معظمها في مقابر جماعية.
وقضت محاكم عراقية بإعدام عشرات الأشخاص لتورطهم في هذه المجزرة، وقد نُفذت الأحكام فيهم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:13 | 2022-11-15
05:00 | 2022-11-15
05:09 | 2022-11-15
04:58 | 2022-11-15
04:45 | 2022-11-15
04:40 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website