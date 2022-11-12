انقلاب شاحنة محملة دجاج عند حاجز المدفون

وقع حادث سير قوي عند نقطة حاجز المدفون ليلا، ادى الى انقلاب شاحنة محملة دجاج.

ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، عمل الصليب الاحمر على نقل الجرحى الى احد مستشفيات.