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لبنان
طفل يفارق الحياة... اليكم ما حصل
Lebanon 24
12-11-2022
|
23:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الطفل السوري "ح. ع." بعد تعرضه لسقوط في "جورة صحية" في بلدة حاصبيا.
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