كارثة جديدة في الاغتراب...حادث سير خطفهما من أولادهما

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الدكتور "عمر سالمين" وزوجته "منال قادري" في حادث سيارة مروع في آن أربور في ميشيغان تاركين وراءهم ٤ اطفال (٣ شباب وفتاة صغيرة)

Advertisement