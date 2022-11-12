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لبنان

كارثة جديدة في الاغتراب...حادث سير خطفهما من أولادهما

Lebanon 24
12-11-2022 | 23:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الدكتور "عمر سالمين" وزوجته "منال قادري" في حادث سيارة مروع  في آن أربور في ميشيغان تاركين وراءهم ٤ اطفال (٣ شباب وفتاة صغيرة)
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