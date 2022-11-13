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لبنان

هل ستزيد أصوات معوض في الجلسة السادسة ؟

Lebanon 24
13-11-2022 | 01:15
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يتمنى مؤيدو ترشيح النائب ميشال معوض من جميع النواب المنضوين ضمن الأحزاب المجمعة حتى الآن على دعم هذا الترشيح بضرورة حضور الجلسة السادسة المقرّرة مبدئيًا الخميس المقبل في 17 الجاري. 
وعلم أن العمل جارٍ لإصدار تعميم يلزم جميع هؤلاء النواب بالحضور من دون التذرّع بأي حجة غيابية، بإعتبار أن كل صوت زائد لمصلحة معوض في صندوق الإقتراع سيعزّز فرص تمكّنه من بلوغ عتبة النصف زائدا واحدا، مع ما يعنيه هذا الأمر في مواجهة "الورقة البيضاء"، التي بدأت تتناقص جلسة بعد جلسة. 
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ويتوقع بعض النواب المغالين في التفاؤل أن يرتفع عدد مؤيدي معوض ليتخطّى في جلسة الخميس الخمسين صوتًا، خصوصًا أن الإتصالات ببعض "النواب التغييريين" والمستقلين لم تنقطع من أجل إقناع من لم يقتنع بعد بـ"خيار معوض" كمرشح جدّي.  
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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