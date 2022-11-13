بو صعب صوّت لبارود "صدفة"؟

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قال مصدر نيابي إن إقتراع نائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب للوزير السابق زياد بارود كمرشحٍ لرئاسة الجمهورية في الجلسة النيابية الأخيرة، لم يكن من باب الصدفة أو الضياع أو التمايز عن غيره ، بل هو رسالة واضحة من بو صعب"المفاوض الجديد في شتى الملفات" ، وفق توصيف المصدر.وتابع" أن بو صعب أراد من خلال التسمية إرسال ذبذبات رئاسية توافقية بإتجاه الكتل المنقسمة عموديا بأنه جاهزٌ للقيام بدور تفاوضي تقاربي بين مختلف الكتل على إسم وسطي يشبه الإسم الذي سمّاه ".ولفت الى" أن بو صعب لم يخفِ يوماً إستعداده للقيام بدور الوسيط الايجابي، لكونه يتمتع بصداقات متينة داخل كل الأحزاب والتكتلات اللبنانية، بالإضافة الى علاقاته الخارجية وأنه نشيط في التفاوض كما برهن ذلك في ملف الترسيم الحدودي".