خروقات امنية في طرابلس.. اليكم التفاصيل

تشهد مدينة طرابلس خروقات امنية يومياً، حيث يسمع اصوات الرصاص بأماكن متفرقة في احياء وشوارع المدينة من قبل خفافيش الليل، دون تحديد هويتهم حتى اللحظة، بحسب ما افادت به مندوبة "لبنان 24".

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