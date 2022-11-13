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لبنان

طلقة نارية عن طريق الخطأ... طفل في عكار بفارق الحياة

Lebanon 24
13-11-2022 | 01:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة ابن بلدة القرقف العكارية، الطفل عمر مصطفى بعد إصابته بطلق ناري من بندقية صيد عن طريق الخطأ.
 
 
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عكار

بندقية صيد

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