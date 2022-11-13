جنبلاط يسعى الى التسوية.. المهلة ليست مفتوحة

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في الاسابيع الماضية تحرك النائب غسان سكاف، الذي لا يخفي علاقته وتنسيقه مع جنبلاط بمبادرة رئاسية تهدف الى الوصول الى توافق على اسم شخصية معتدلة غير مستفزة، وقد نقل سكان مقترحاته التي تألفت من ست اسماء الى رئيس مجلس النواب نبيه بري اضافة الى قوى وشخصيات اخرى.مبادرة سكاف التي لا يبدو انها ستستكمل بالزخم المطلوب هي عمليا محاولة جنبلاطية للوصول الى حل سريع للازمة الرئاسية، خصوصا ان رئيس الاشتراكي ليس راغباً بالبقاء في مواجهة اطراف سياسية كحزب الله الذي بات يعلن بشكل صريح بأن ترشيح النائب ميشال معوض هو محاولة لايصال رئيس مستفز.هدف جنبلاط الواقعي هو الاسراع بالتوافق مع بري على اسم يمكن تسويقه مع باقي القوى ليحصل على اكثرية نيابية مقبولة، لكن امام جنبلاط معضلة اساسية هي ان بري يتبنى بشكل جدي ترشيح فرنجية ولا يتعاطى معه بإعتباره اسماً للتفاوض، بل ان مصالح عميقة تجعل الرجل المرشح الحقيقي لعين التينة.وقد طرح بري على جنبلاط قبل ايام اسم فرنجية في محاولة لتخفيف حدة موقف زعيم المختارة من التصويت له، وبحسب مصادر مطلعة فإن جنبلاط اصبح اكثر ليونة في تعاطيه مع قضية ترشح فرنجية من دون ان ينسحب من دعم معوض في الوقت الحالي.لكن جنبلاط يفضل الوصول الى تسوية كي لا يجد نفسه مضطراً في لحظة ما ان يصطف الى جانب احد الطرفين، اما "حزب الله" او المملكة العربية السعودية، وهذا قد يكون اخر ما يسعى اليه البيك في الوقت الحاضر، خصوصا ان علاقته بفرنجية جيدة ولا يجد ان عدم دعمه يقدم له مكسبا سياسيا.بإنتظار التسوية تسعى قوى سياسية عدة للتوافق على رأسها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يحاول الحصول على احد امرين، اما تسوية شاملة اقليمية ودولية حول لبنان يكون هو احد السائرين فيها، او تسوية داخلية سريعة في لحظة الانشغال الدولي..