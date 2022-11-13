Advertisement

لبنان

جنبلاط يسعى الى التسوية.. المهلة ليست مفتوحة

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
13-11-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1010160-638039277186416144.jpg
Doc-P-1010160-638039277186416144.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


بالرغم من استمراره في تأييد ترشيح رئيس تيار الاستقلال ميشال معوض لرئاسة الجمهورية ودعم اللقاء الديمقراطي له، الا ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يبحث في الوقت نفسه عن صيغة توافقية يتمكن من خلالها من التخلص من الاحراج الذي قد يوضع فيه في حال ذهاب الامور نحو معركة كسر عضم رئاسية.
Advertisement

في الاسابيع الماضية تحرك النائب غسان سكاف، الذي لا يخفي علاقته وتنسيقه مع جنبلاط بمبادرة رئاسية تهدف الى الوصول الى توافق على اسم شخصية معتدلة غير مستفزة، وقد نقل سكان مقترحاته التي تألفت من ست اسماء الى رئيس مجلس النواب نبيه بري اضافة الى قوى وشخصيات اخرى.

مبادرة سكاف التي لا يبدو انها ستستكمل بالزخم المطلوب هي عمليا محاولة جنبلاطية للوصول الى حل سريع للازمة الرئاسية، خصوصا ان رئيس الاشتراكي ليس راغباً بالبقاء في مواجهة اطراف سياسية كحزب الله الذي بات يعلن بشكل صريح بأن ترشيح النائب ميشال معوض هو محاولة لايصال رئيس مستفز.

هدف جنبلاط الواقعي هو الاسراع بالتوافق مع بري على اسم يمكن تسويقه مع باقي القوى ليحصل على اكثرية نيابية مقبولة، لكن امام جنبلاط معضلة اساسية هي ان بري يتبنى بشكل جدي ترشيح فرنجية ولا يتعاطى معه بإعتباره اسماً للتفاوض، بل ان مصالح عميقة تجعل الرجل المرشح الحقيقي لعين التينة.

وقد طرح بري على جنبلاط قبل ايام اسم فرنجية في محاولة لتخفيف حدة موقف زعيم المختارة من التصويت له، وبحسب مصادر مطلعة فإن جنبلاط اصبح اكثر ليونة في تعاطيه مع قضية ترشح فرنجية من دون ان ينسحب من دعم معوض في الوقت الحالي.

لكن جنبلاط يفضل الوصول الى تسوية كي لا يجد نفسه مضطراً في لحظة ما ان يصطف الى جانب احد الطرفين، اما "حزب الله" او المملكة العربية السعودية، وهذا قد يكون اخر ما يسعى اليه البيك في الوقت الحاضر، خصوصا ان علاقته بفرنجية جيدة ولا يجد ان عدم دعمه يقدم له مكسبا سياسيا.

بإنتظار التسوية تسعى قوى سياسية عدة للتوافق  على رأسها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يحاول الحصول على احد امرين، اما تسوية شاملة اقليمية ودولية حول لبنان يكون هو احد السائرين فيها، او تسوية داخلية سريعة في لحظة الانشغال الدولي..
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:13 | 2022-11-15
05:00 | 2022-11-15
05:09 | 2022-11-15
04:58 | 2022-11-15
04:45 | 2022-11-15
04:40 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website