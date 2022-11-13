"بيروت ترنم" للسنة الـ15 في شهر الميلاد: صلاة النداء وترنيم الجمال بأصواتٍ تبتهل

أعلن أمس عن اطلاق فعاليات مهرجان "بيروت ترنم"، للسنة الخامس عشرة على التوالي.

هذا المهرجان يدخل بيروت ولبنان في اجواء عيد الميلاد المجيد واستقبال" طفل المغارة"،عبر ريسيتالات واحتفالات بمستوى عالمي في كنائس العاصمة، بعيدا عن الظروف الصعبة التي يعاني منها لبنان.

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وفي مؤتمر صحافي ، اعلنت رئيسة المهرجان السيدة ميشلين ابي سمرا، استمرار العهد بعد خمسة عشر عاماً لـ "بيروت ترنّم" المهرجان العابر لكل العهود، "حاضراً قبل الأزمة المالية وبعدها، قبل تدمير مدينتنا بيروت، وبعده، قبل الجائحة وبعدها... حملنا رسالتنا الحقيقية والصادقة، وتشاركنا وجمهورنا وداعمينا صناعة الأمل وهو هدفنا الأول والأخير"، معربة عن محبة الفريق واحترامه لجمهور المهرجان "الذي تخطانا في الكثير من الأحيان بالدفاع عن رسالتنا وعن وجود المهرجان... جمهور شغوف بالموسيقى يملأ الكنائس والمسارح في أحلك الأوقات". وفي مؤتمر صحافي ، اعلنت رئيسة المهرجان السيدة ميشلين ابي سمرا، استمرار العهد بعد خمسة عشر عاماً لـ "بيروت ترنّم" المهرجان العابر لكل العهود، "حاضراً قبل الأزمة المالية وبعدها، قبل تدمير مدينتنا بيروت، وبعده، قبل الجائحة وبعدها... حملنا رسالتنا الحقيقية والصادقة، وتشاركنا وجمهورنا وداعمينا صناعة الأمل وهو هدفنا الأول والأخير"، معربة عن محبة الفريق واحترامه لجمهور المهرجان "الذي تخطانا في الكثير من الأحيان بالدفاع عن رسالتنا وعن وجود المهرجان... جمهور شغوف بالموسيقى يملأ الكنائس والمسارح في أحلك الأوقات".

واعربت أبي سمرا عن تقديرها العالي للجهود التي يبذلها ممثلو السفارات الأجنبية في بيروت، للجهد العالي الذي يبذلوه عبر مشاركة الموسيقيين والمغنيين المرموقين الاجنبيين في فعاليات هذا المهرجان، وقالت: "في هذه المناسبة أتوجه لكم بالشكر والامتنان لأنكم لم تتركوا لبنان وحيدا، فأنتم مثالا يحتذى به عن شعوب ناضلت من اجل بناء اوطانها، على أمل ان نكون نحن أيضا قد تعلمنا من أخطائنا التاريخية لنعبر نحو وطن مبني على أسس صلبة".



الاب معتوق:

المدير الفني للمهرجان الاب توفيق معتوق، قال "عند عتبة العام 15 نعود لندخل من الباب الواسع ورغم ضيق الأوضاع، من بابِ الموسيقى والترنيم، إلى رحاب بيروت الأكثر وسعًا رغم خناق الزمن الحاضر عليها. هكذا، تعودُ بيروتُ ككلِّ عامٍ محجًّا وهيكلا لصلاة النداء وترنيم الجمال بأصواتٍ تبتهل، وآلاتٍ ترسل أنغامَها شموعًا تضيء بداية الموسم الخامس عشر من مهرجان بيروت ترنّم".





وأشار الى ان "بيروت ترنّم" قرّر مرة أخرى ألاّ يساومَ رغم الصعوبات الجمّة كما عادته وعبر ما أتيح له من مقدرات، متطلّعاً إلى مستقبلٍ مع كل ما يحمله المستقبل من آمال، ومذكراً بأن هذا المهرجان هو "الوحيد في لبنان والذي من سنة ٢٠٠٧ فتح برامجه الموسيقية الكاملة للجمهور اللبناني من دون أي مقابل، وكان منصة للمواهب اللبنانية والجوقات والأوركسترات الناشئة التي قامت في ما بعد بالتطور والمشاركة بكبرى الفعاليات في البلد. وإذا كان مجتمعُنا اللبناني قد استجاب للمهرجان بحضوره اليقِظ وتشجيعِه، فإننا نتطلّع بسرور بالغ إلى الموسم الخامس عشر للمهرجان".



وأعلن الاب معتوق عن برنامج الموسم الجديد لـ"بيروت ترنم" حيث سيتم افتتاح المهرجان باستذكار عامودين من أعمدة الموسيقى W.A.Mozartفي البيانو كونشيرتو رقم٢٣ و J.S.Bach بأحد أعماله الجوقيةMagnificat ،بدعم كبير من كميل ورونا سابا بالتعاون مع السفارة السويسرية بمشاركة أعضاء من الاوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية، وجوقتَي الجامعة الأنطونيّة وجامعة سيدة اللويزة، ولفيفٍ من المنشدين المنفردين العالميين من لبنان والعالم بقيادة توفيق معتوق.

كما يقدّم المهرجان للمرّة الأولى في لبنان عازفَ الكمان العالمي Guiseppe Gibboni الحائز على الجائزة الشهيرة Paganini Violin Competition بالتعاون مع السفارة الإيطالية في بيروت والمعهد الثقافي الإيطالي. وأشار الى ان "بيروت ترنّم" قرّر مرة أخرى ألاّ يساومَ رغم الصعوبات الجمّة كما عادته وعبر ما أتيح له من مقدرات، متطلّعاً إلى مستقبلٍ مع كل ما يحمله المستقبل من آمال، ومذكراً بأن هذا المهرجان هو "الوحيد في لبنان والذي من سنة ٢٠٠٧ فتح برامجه الموسيقية الكاملة للجمهور اللبناني من دون أي مقابل، وكان منصة للمواهب اللبنانية والجوقات والأوركسترات الناشئة التي قامت في ما بعد بالتطور والمشاركة بكبرى الفعاليات في البلد. وإذا كان مجتمعُنا اللبناني قد استجاب للمهرجان بحضوره اليقِظ وتشجيعِه، فإننا نتطلّع بسرور بالغ إلى الموسم الخامس عشر للمهرجان".وأعلن الاب معتوق عن برنامج الموسم الجديد لـ"بيروت ترنم" حيث سيتم افتتاح المهرجان باستذكار عامودين من أعمدة الموسيقى W.A.Mozartفي البيانو كونشيرتو رقم٢٣ و J.S.Bach بأحد أعماله الجوقيةMagnificat ،بدعم كبير من كميل ورونا سابا بالتعاون مع السفارة السويسرية بمشاركة أعضاء من الاوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية، وجوقتَي الجامعة الأنطونيّة وجامعة سيدة اللويزة، ولفيفٍ من المنشدين المنفردين العالميين من لبنان والعالم بقيادة توفيق معتوق.كما يقدّم المهرجان للمرّة الأولى في لبنان عازفَ الكمان العالمي Guiseppe Gibboni الحائز على الجائزة الشهيرة Paganini Violin Competition بالتعاون مع السفارة الإيطالية في بيروت والمعهد الثقافي الإيطالي.

بعدها أمسية مميزة أخرى لعازف البيانو العالمي Yekwon Sunwoo الحائز على الجائزة الذهبية في المسابقة العالمية Van Cliburn Competition بالتعاون مع السفارة الكورية في بيروت والسوبرانو البرازيلية Raqule Pauline بالتعاون مع السفارة البرازيلية في بيروت.



كما سيتم تقديم أمسية غير اعتيادية لا يشهدها المشهد الثقافي في لبنان عادة وهي مؤلفات J.S.Bach لآلة التشيللو حيث سيقوم العازف الشاب Benedikt Kloeckner الحائز على الجائزة الأولى في المسابقة العالمية Opus Klassik في ٢٠٢١ بتقديم المقطوعات الكاملة الستة"Suites for cello " في حفلة واحدة.



ويقدم المهرجان عازف البيانو ماريان لابشانسكي بالتعاون مع السفارة السلوفاكية وعازف الكمان ياروسلاف سفيتشيني بالتعاون مع السفارة التشيكية في بيروت وعازف الغيتار فلامينكو أيمن جرجور بالتعاون مع السفارة الاسبانية، وللمرة الأولى سيشارك عازف البيانو الفرنسي Jonathan Fournel الحائز على الجائزة الأولى في مسابقة Queen Elisabeth Competition بالتعاون مع المعهد الفرنسي في لبنان.



وإيماناً منّا بالمواهبِ الشابةّ سيكون "بيروت ترنّم" مساحة خلّاقة للموسيقى اللبنانية وللمؤلفين اللبنانيين عبر تقديم أمسية خاصة تحية للموسيقى اللبنانية يقدمها عازف الكمان ماريو الراعي وعازف البيانو جورج دكاش



كما يفخر مهرجان "بيروت ترنم" بتقديم سلسلة من ورشات العمل للبيانو التي يقدمها الموسيقيين: yekwon Sunwoo وJonathan Fournel، وورشة عمل تشيللو مع Benedikt Kloeckner، وورشة عمل لآلة الكمان مع Guiseppe Gibboni. كما يعلن المهرجان تواصله مع عدة مدارس لحضور التمارين الموسيقية فيكون مهرجان "بيروت ترنم" مشاركا أيضا في التربية الموسيقية للجيل الناشئ.



وحيّا "قائدي الجوقات: الأب رومانس الأسطا، الأب خليل رحمة، الأخت مارانا سعد، الأب رومانس رومانس والأستاذ بركيف تاسلاكيان".





كما حيّا الجوقات المشاركة وهي : جوقة الجامعة الأنطونية، جوقة جامعة سيّدة اللويزة، مجموعة الجامعة الأميريكية الموسيقية، جوقة إسطفانوس المرنّم البيزنطيّة، جوقة فيلوكاليا، جوقة القدّيس رومانوس وجوقة الفيحاء وجوقات الأطفال.



واشار الى ان المنشدين المنفردين والفنانين في المهرجان هم : عبير نعمة، غادة شبير وجاهدة وهبة. كما حيّا الجوقات المشاركة وهي : جوقة الجامعة الأنطونية، جوقة جامعة سيّدة اللويزة، مجموعة الجامعة الأميريكية الموسيقية، جوقة إسطفانوس المرنّم البيزنطيّة، جوقة فيلوكاليا، جوقة القدّيس رومانوس وجوقة الفيحاء وجوقات الأطفال.واشار الى ان المنشدين المنفردين والفنانين في المهرجان هم : عبير نعمة، غادة شبير وجاهدة وهبة.

اما مغنو الاوبرا الشباب فهم ميرا عيقيقي، لويزا الخوري، ماتيو الخضر، سيزار نعسي، بشارة مفرج، وشارل عيد.