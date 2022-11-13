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لبنان

اتصالات.. هل اقترب اتفاق باسيل - فرنجية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-11-2022 | 02:45
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قالت مصادر نيابيّة مقربة من "التيار الوطني الحر" لـ"لبنان24" إنّ الأخير عازمٌ على المضي في معركة رئاسة الجمهورية وفق الأصول الدستوريّة والميثاقية بالدرجة الأولى، موضحة أنّ الجلسة النيابية الاخيرة كانت إشارة واضحة إلى أنّ الشغور الرئاسي سيطول طالما استمرّ المسار القائم على حاله، سواء لناحية الترشيحات أو لناحيةِ عدم وجودِ توافق بين الكُتل السياسيّة.
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وبصراحةٍ مُطلقة، جزمت المصادر أنّه حتى الآن لم يجرِ التوصل إلى أي اتفاقٍ بين رئيس "الوطني الحر" النائب جبران باسيل ورئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيّة بشأن ترشيح الأخير للرئاسة، وقالت: "الأمورُ ما زالت بعيدة رغم المساعي القائمة رغم المساعي القائمة، وهناك توجّه أوّلي لأن يستمرّ التصويت بالورقة البيضاء خلال الجلسة المُقبلة أيضاً".
وبحسب المصادر، فإنّ "حزب الله لم يتمكن حتى الآن من إقناع باسيل بفرنجية، وهو يعاطى مع المسألة المرتبطة بالرّجُلين انطلاقاً من أسلوبٍ بعيد عن المواجهة والاتصالات القائمة في الظل تؤكد ذلك".
وختمت المصادر قولها: "إنّ قبول باسيل بترشيح فرنجية لا يرتبطُ بضمانات حكومية أو وزارية أو نيابية من هنا أو من هناك، بل بأمورٍ أكبر بكثيرٍ من ذلك قد ترتبطُ بأمور أساسية متصلة ببناء الدولة. 

لبنان

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