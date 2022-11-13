هكذا يتمّ إضاءة أعمدة الإنارة!





في ظل غياب الإنارة على الطرق بسبب إنقطاع التيار الكهربائي، عمد العديد من المواطنين في مناطق مختلفة إلى إضاءة أعمدة الإنارة القريبة من منازلهم على نفقتهم الخاصة في فترة المساء، إنّ من خلال الطاقة الشمسية أو من خلال اشتراك المولّد الخاص.

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