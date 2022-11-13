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لبنان

سعر صرف دولار السوق السوداء... اليكم ما سجله صباحاً!

Lebanon 24
13-11-2022 | 02:54
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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاحد، 39650 ليرة للمبيع و39750 ليرة للشراء.
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