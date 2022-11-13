عبد الله: لا نهضة ولا تعاف ولا إصلاح دون قطاع عام نشيط ومتجدد

غرد النائب بلال عبد الله عبر "تويتر" قائلا: "كيف سنعيد العافية للدولة والأوضاع الأقتصادية والأجتماعية والصحية؟، ونترك القطاع العام ينهار بالكامل، بأجهزته القضائية والإدارية والتربوية وحتى الأمنية.... حتى لمنظري الأقتصاد الرأسمالي الحر والمتفلت، نقول لهم، لا نهضة ولا تعاف، ولا إصلاح، بدون قطاع عام نشيط ومتجدد ومنتج".

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