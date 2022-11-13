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لبنان

بوشكيان: الماراتون ينبض قلب بيروت بالحياة

Lebanon 24
13-11-2022 | 03:18
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 رأى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، أن "قلب بيروت ينبض مجددا باستعادته استقطاب النشاطات والمهرجانات والمؤتمرات الثقافية والتربوية والاقتصادية والرياضية، وبمشاركة اللبنانيين بفرح وأمل وثقة بلبنان الغد".
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وقال: "ماراتون بيروت اليوم يركض فيه الشابات والشبات بتصميم وعزم، واضعين الهموم والمشاكل وراءهم. هكذا هو اللبناني لا يلين ولا يضعف. يتطلع دائما الى المستقبل بروح ايجابية".
 
وأضاف: "سبق الماراتون إحياء معرض Vinifest لمصنعي النبيذ اللبناني، ونشاطات أخرى في العاصمة وغيرها حيث أحيينا مهرجان التفاح، وشارك الصناعيون في معرض سيال في باريس".
 
وأعرب عن أمله في أن تعمم هذه الاحتفالات في سائر المناطق، داعيا البلديات والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى "الحماس والمبادرة والتحضير للمناسبات الوطنية والدينية المقبلة، سواء ذكرى عيد الاستقلال، أو عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة. فيستقبل اللبنانيون ويتآلفون مع المغتربين والسواح العرب والأجانب المصممين على قضاء إجازاتهم الشهر المقبل في لبنان. فينبض لبنان كله بالحياة، ويضيء اللبنانيون قلوبهم وساحاتهم وأشجارهم ببهجة الأعياد، ايمانا وفرحا".

المصدر: الوكالة الوطنية
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