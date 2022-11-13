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لبنان

الرّاعي: نريدُ رئيساً سيادياً ومتمسّكون بخيار عقد مؤتمر دوليّ خاص بلبنان

Lebanon 24
13-11-2022 | 03:53
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أكّد البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بُطرس الراعي أن "لبنان بحاجة إلى رئيس يقضي على مسارات تغيير هوية لبنان"، مُجدداً مطالبته بعقد مؤتمرٍ دولي خاص بلبنان وذلك في ظلّ فشل مجلس النواب بانتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة.
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وفي كلمة له خلال عظة الأحد في بكركي، اليوم الأحد، اعتبر الراعي أنّ "الرئيس التوافقي هو رئيس صاحب قراراتٍ سياديّة لا يُساوم عليها وهو الذي يحترم الدستور ويُطبّقه"، وقال: "كلما وصلنا الى استحقاق رئاسة الجمهورية يبدأ اختراع البدع للتحكم بمسار انتخاب الرئيس علماً أنّ الدستور واضح. الرئيس الذي نريدهُ هو رئيسٌ على مقياس لبنان واللبنانيين. لا نريدُ رئيساً ضعيفاً يبتعدُ عن فتح الملفات الشائكة في البلد".

وختم: "أمام فشل مجلس النواب الذريع في انتخاب الرئيس في جلسات خمس هزلية وتفشيل كل الحوارات حتى مؤتمر إعلان بعبدا، فإننا لا نجد حلاً إلّا بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان".

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