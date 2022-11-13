حدثٌ عند مدخل صيدا.. شاهدوا الصّور

أقامت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح"، اليوم الأحد في منطقة الرميلة عند مدخل مدينة صيدا، مهرجاناً مركزياً بمناسبة الذكرى الـ18 لـ"استشهاد الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات".

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