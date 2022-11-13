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لبنان

جنبلاط يوجه تحية تقدير الى رئيس لجنة محمية أرز الشوف لمناسبة تكريمه

Lebanon 24
13-11-2022 | 04:11
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توجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بتحية تقدير الى رئيس لجنة محمية أرز الشوف شارل نجيم لمناسبة تكريمه.
 
 
وقال جنبلاط: "شارل صديق كبير وسيبقى كذلك. معا قمنا بأعمال عظيمة في زمن الرئيس إلياس الهراوي لإتمام المصالحة بين المسيحيين والدروز عقب الحرب الأهلية. أحيانا كانت لدينا وجهات نظر مختلفة، تحديدا في عهد إميل لحود، ولكن هذا طبيعي". 
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وأضاف: "الشكر لشارل ولسمير فرنجية أيضا على الوقت الذي عملنا فيه لإنجاز المصالحة الكبرى في الجبل برعاية البطريرك صفير في المختارة. سيبقى شارل نموذجا حقيقيا من أجل السلام والصداقة".
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