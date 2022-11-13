"عُرس كبير".. ماراثون "أنا بيروت" يكسر كل أزمات لبنان

كسَر سباق "ماراثون بيروت الدّولي"، صباح اليوم الأحد، كلّ الأزمات العاصفة بلبنان، مُتخطياً كافة العقباتِ التي تعترضُ طريق المواطنين نحو الأمل والفرح.

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بمشاركةِ أكثر من 10 آلاف مُتسابقٍ من لبنان ومختلف الجنسيات العربية والأجنبيّة، كان "الماراثون" بنسخته الـ18 عنواناً لاستقطاب أنظارِ العالم خصوصاً أنه حمل شعار "أنا بيروت" للتأكيد على أهمية العاصمة اللبنانية ودورها وقيمتها التي لا تعرف انكساراً رغم كلّ الأزمات.



ومثل السنوات الماضية، استطاع السباق أنّ يضخّ دماءً جديدة في قلب العاصمة، وذلك بمشاركة عدائين دوليين أبرزهم العداءة المغربية السابقة نوال المُتوكل الحاملة للميدالية الذهبية لأولمبياد لوس أنجلوس عام 1984 في سباق الـ400 متر حواجز.



وتضمن السباق 30 محطة ترفيهية على طول مساراته، ويصل مجموع جوائز السباق إلى 40 ألف دولار. كذلك، فإنه تم توزيع دروع تكريمية وتقديرية من تصميم الفنان رمزي بو فاضل وهي ترمز لبيوت بيروت. كذلك، فإن هناك دروعاً أخرى من تصميم بوليت عيد وهي مُخصصة للفئات العمرية.



اللافت في هذا المارثون أيضاً هو عددٌ المتطوعين المشاركين فيه إذ تجاوز عددهم الـ1500 شخص إلى جانب الفريق الميداني الذي لهُ الدور الأكبر في تنظيم هذا "العرس الرياضي" الكبير.