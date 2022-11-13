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لبنان

متى تنخفض درجات الحرارة من جديد وتتساقط الأمطار؟

Lebanon 24
13-11-2022 | 05:27
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يؤثر على لبنان استقرار جوي يستمر لغاية يوم الاثنين، ليعود ويتبدّل يوم الثلاثاء، مع احتمال تساقط امطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يشهد لبنان انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة الاسبوع المقبل.
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وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٧ درجة بقاعا بين ٨ و  ٢٣ درجة  وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٣ و ٢٢ درجة
- الجو : مشمس ساحلا الى غائم جزئياً في المناطق الجبلية
- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠/س 
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٢ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين:
 
مستقر مشمس ساحلا الى غائم جزئيا جبلاً والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٥ درجة ساحلا  ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١١ و ٢١ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.

الثلاثاء:
 
متقلب غائم جزئيا مع احتمال لتساقط بعض الامطار المحلية نهارا والحرارة تنخفض تتراوح بين ١٧ و ٢٣ درجة ساحلا  ٨ و ١٩ بقاعاً وبين ١١ و ١٨ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.
 
 
(ال بي سي)
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