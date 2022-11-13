ابنة ترامب تتزوّج من لبناني وفستانها صمّمه إيلي صعب.. إليكم لقطات من الزفاف

أقام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، السبت، حفل زواج ابنته تيفاني (29 عاماً)، في حفل حضره جميع أفراد العائلة في مارا لاغو بولاية فلوريدا، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان مرتقب "هام جدا"، بحسب تعبير الرئيس السابق.

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وينحدر العريس مايكل بولس، وهو رجل أعمال لبناني أميركي (25 عاما)، من عائلة لبنانية ثرية لديها استثمارات في نيجيريا، وفق مجلة "بيبول".



وتزوجت هي وبولس في نادي Mar-a-Lago الخاص بالعائلة، مباشرة بعد مرور العاصفة الاستوائية نيكول عبر فلوريدا. وينحدر العريس مايكل بولس، وهو رجل أعمال لبناني أميركي (25 عاما)، من عائلة لبنانية ثرية لديها استثمارات في نيجيريا، وفق مجلة "بيبول".وتزوجت هي وبولس في نادي Mar-a-Lago الخاص بالعائلة، مباشرة بعد مرور العاصفة الاستوائية نيكول عبر فلوريدا.

وكان قطب العقارات ألمح في وقت سابق إلى إمكان ترشّحه مجددا، قائلا إنّه سيُدلي من مقرّ إقامته في فلوريدا بـ"إعلان كبير" ومفاجأة .



والعريس بولس كان قد تقدم لخطبة تيفاني أثناء وجود ترامب في البيت الأبيض قبل نحو عامين، وأهداها خاتما للزفاف قيمته 1.2 مليون دولار.



وأشار تقرير "بيبول" إلى أن جميع أفراد عائلة ترامب حضروا الزفاف.



وقالت والدتها مارلا مابلز للمجلة، إن "حفل الزفاف كان لبنانيا وأميركيا"، وتابعت أن تيفاني ارتدت ثوبا صممه إيلي صعب.

وتيفاني هي ابنة ترامب من زوجته الممثلة مابلز التي تزوجها خلال السنوات 1993-1999، وهي الأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودونالد جونيور وإريك وبارون.



وتيفاني، المتخرجة في علم الاجتماع والدراسات الحضرية من جامعة بنسلفانيا، هي ابنة ترامب الوحيدة من الأميركية Marla Maples المعروفة سابقاً كممثلة وشخصية تلفزيونية، والتي تزوجت من ترامب عام 1993، وفرّق بينهما الطلاق بعد 6 سنوات.

أما عريسها، ابن اللبناني مسعد بولس الذي كان طفلاً حين هاجر مع عائلته في السبعينيات إلى الولايات المتحدة، فولد ونشأ بمدينة لاغوس في نيجيريا، حيث تلقى علومه بمدرسة دولية للنخبة، وبعدها انتقل إلى حيث أقام ودرس "التمويل الإداري والمخاطر" في جامعة University of London بالعاصمة البريطانية.