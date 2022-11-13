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لبنان

ماذا كشف إيلي الفرزلي عن انتخابات رئاسة الجمهورية؟

Lebanon 24
13-11-2022 | 06:10
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رأى نائب رئيس مجلس النواب السّابق إيلي الفرزلي أنّ "هناك استحالة في انتخاب رئيسٍ جديد للبلاد في ظلّ الانقسام العامودي الحاصل"، معتبراً أن "أي حوارٍ خارج المؤسسات الدستورية في لبنان، يفتح الباب أمام مصير الكيان اللبنانيّ".
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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، اليوم الأحد، أشار الفرزلي إلى أنّ "المؤتمر الدولي يعني أنه لن يتم انتخاب رئيسٍ للجمهورية قبل انعقاده"، موضحاً أنّ "أي رئيسٍ قادم يجب أن يحظى بثقة داخلية ودولية".

وعن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب، لفت الفرزلي إلى أنه "لا توجد ميثاقية في التصويت إنما الميثاقية في النصاب"، وأضاف: "أستغرب كيف وقفت بعض القوى ضدّ مبدأ الحوار الذي يعتبرُ ضرورياً جداً".

وشدّد الفرزلي على أنّ "المملكة العربية السعودية حريصة جداً على لبنان"، وقال: "أي رئيسٍ قادم يجب أن تكون علاقته مع السعودية جيدة وممتازة لخدمة لبنان وخدمة السعودية كشقيقة كُبرى في المنطقة العربيّة". 

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