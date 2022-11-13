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لبنان

الموسوي: نريدُ رئيساً لا يتآمر على المقاومة

Lebanon 24
13-11-2022 | 07:36
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اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي في تصريح له من بعلبك أنّ "حزب الله لا يبحث عن حماية او غطاء من خلال انتخاب رئيس للجمهورية"، وقال: "الرئيس المأمول والذي يجب أن يأتي، لا نطلب ولا نريد منه أن يحمى المقاومة او يشكل غطاء للمقاومة، إلا أن ما نريده هو ألّا يتآمر على المقاومة وألا  يتبربع اذا اتصلت به السفارة الأميركية او السفيرة الأميركية.. نريده أن يكون رجل دولة سيد نفسه، يحترم شعبه، يحترم وطنه، يحترم تضحيات المقاومة التي اثمرت سيادة وعزة وتضحيات، وهذا يؤسس لضمان واستقرار وأمان للبنان". 
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: "اذا أردنا ان نذهب إلى خيارات مهتزة في ظل هذه الظروف فلن نحصد إلا الخيبة، اما اذا وضعنا ومنذ البداية المواصفات على ست سنوات جديدة، فأي لبناني  حريص على سيادة بلده وحريته، وفي ظل الضغوطات الحاصلة يجب أن يضع هكذا شروط وبالمواصفات التي طرحنا بأن تكون بالرئيس". 
 
ورأى أن "أولى موجبات الرئيس ان يحافظ على السيادة والدستور، وان يحفظ نظام البلد للمستقبل"، مؤكداً أن "عمق العلاقات اللبنانية الايرانية النابعة من الهوية والدين، وعمق جوهر هذه العلاقة القضية الفلسطينية، فالكثير من اللبنانيين لا يعرفون أن معظم قادة إيران هم من العرب، ومن بينهم الولي الفقيه". 
 
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