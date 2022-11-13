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لبنان

قبيسي: للتحاور والتفاهم على انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين ولا يفرقهم

Lebanon 24
13-11-2022 | 07:41
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إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي في حفل تأبيني في بلدة زبدين أن "هناك بعض السياسيين الذين لا يتنازلون عن دائرة او موقع او مصلحة سعيا لمكسب او نصر على طائفة أخرى او حزب آخر"، وأضاف: "إن بعض السياسيين أيضاً يمعن بزرع الخلافات في بلدنا حتى يضعف كيان الدولة وتصبح الساحة مكشوفة امام التدخلات بأسرها من سفراء وسفارات".
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وسأل: "ألا يعي هؤلاء السياسيون أن التدخلات في بلدنا هي لتكريس الخلافات وليبقى لبنان ضعيفا بإقتصاد مترنح وبمعاناة للناس في الطبابة والتعليم؟ متى يشعر هؤلاء بمعاناة الشعب اللبناني؟".
 
ولفت إلى أن "الخطر كبير وعلى الجميع ان يتنازل ويقدم مصلحة الوطن على كل المصالح الاخرى"، وقال: "الفساد منتشر في بلدنا ولكن القرار الخارجي بمحاصرة لبنان وسرقة امواله كان اقوى من الفساد وكل همهم تركيع المقاومة لكي تسكت وتتنازل، والان الجميع ييحث عن السيادة و سيادتنا تبدأ بحماية الوطن والحدود وبتوحيد الموقف اللبناني لمواجهة العدو الصهيوني وكل المؤامرات الخارجية، والاولى ان نبحث عن وحدة داخلية طرحها دولة الرئيس نبيه بري وتقوم على التحاور والتفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية يجمع اللبنانيين ولا يفرقهم، ولكن البعض يريد رئيسا يفرق اللبنانيين ويزرع الخلاف وقبل أن يصل الى سدة الرئاسة يبحث عما يفعل بسلاح المقاومة وقوتها، نقول تعالوا لنتحاور فننقذ هذا البلد وننقذ المواطن من ضائقته". 

ودعا قبيسي الى "الابتعاد عن الطائفية فاللعبة الطائفية لا تجلب للبلد إلا الهزيمة"، وختم بالقول: "هناك من لا يريد سوى النقمة لهذا البلد بتمسكهم بمواقفهم الطائفية وبتكريس لغتهم عبر تعليمات خارجية من سفراء وغيرهم، وهناك من يحاول ان يوهم الناس بأن الاحزاب المقاومة هي من دمر اقتصاد الوطن ونحن نقول لكم أن السفراء الذين يحاصرون لبنان ويفرضون العقوبات علينا بأشخاص وأفراد وسياسيين هم من دمر اقتصادنا وأوصلوا الشعب اللبناني الى هذه الضائقة التي يعاني منها".
 
 
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