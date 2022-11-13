سيّدة تضع طفلها داخل آليّة إسعاف!

قام أحد المسعفين في جهاز الطوارئ والاغاثة التابع لجمعية الاسعاف اللبناني، بتوليد إمرأة أثناء نقلها الى المستشفى.

وشكر أهالي الطفل المسعف على القيام بعمله بحرفية وتقنية عالية.