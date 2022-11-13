Advertisement

لبنان

سيّدة تضع طفلها داخل آليّة إسعاف!

Lebanon 24
13-11-2022 | 08:29
A-
A+
Doc-P-1010285-638039505314390232.jpg
Doc-P-1010285-638039505314390232.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام أحد المسعفين في جهاز الطوارئ والاغاثة التابع لجمعية الاسعاف اللبناني، بتوليد إمرأة أثناء نقلها الى المستشفى.
 
وشكر أهالي الطفل المسعف على القيام بعمله بحرفية وتقنية عالية.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اصطدمت قدماه بوجهه.. مسعف يتسبب بإصابة لاعب في رأسه!
lebanon 24
15/11/2022 12:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن الروسي يعلن إحباط محاولة تسلل وهجوم أوكراني على أحد مواقع توليد الطاقة الكهربائية في شبه جزيرة القرم وكان بحوزة المتسللين مواد متفجرة
lebanon 24
15/11/2022 12:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير مكتب زيلنسكي: عملية تبادل للأسرى مع الجانب الروسي تم بموجبها تحرير 52 أوكرانيا بينهم ضباط ومسعفون
lebanon 24
15/11/2022 12:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24
استهداف محطة لتوليد الكهرباء في القرم في هجوم بطائرة مسيّرة ليلًا (أ.ف.ب)
lebanon 24
15/11/2022 12:25:06 Lebanon 24 Lebanon 24

مسعف

توليد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:13 | 2022-11-15
05:00 | 2022-11-15
05:09 | 2022-11-15
04:58 | 2022-11-15
04:45 | 2022-11-15
04:40 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website