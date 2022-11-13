12000 عداء وعداءة يمثلون 60 دولة شاركوا فيه... هذه نتائج "ماراتون بيروت"

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اعلنت جمعية "بيروت ماراتون" مشاركة 12000 عداء وعداءة يمثلون 60 دولة أجنبية وعربية في سباق ماراتون بيروت الدولي اليوم في واجهة بيروت البحرية تحت شعار "أنا بيروت".واشرف على الترتيبات الخاصة بالسباق فريق عمل الجمعية المؤلف من رئيستها مي الخليل ونائبها العميد المتقاعد حسان رستم وعضو الهيئة الإدارية مسؤول العلاقات العامة بشير السقا ومدير السباق إعرابي نائل الى زهاء 400 شاب وشابة ومديرة العمليات فرنسواز نعمة وأكثر من 1500 متطوعة ومتطوع.وضاقت خيمة الشخصيات الرسمية بالوافدين، وتقدمهم محافظ بيروت القاضي مروان عبود وضيفة السباق عضو اللجنة الأولمبية الدولية العداءة الأولمبية المغربية نوال المتوكل ورئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار جلخ ورئيسة مجلس الإدارة رئيسة التحرير في جريدة "النهار" نايلة تويني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة OMT الراعي الرسمي حكمت أبو زيد وقائد قوات "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو ورئيس إتحاد ألعاب القوى رولان سعادة وقائد المركز العالي للرياضة العسكرية العقيد مخايل موسى ونقيب المحامين ناضر كسبار ونقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم ونقيب أصحاب المطاعم والمقاهي طوني الرامي وأمين عام المدارس الكاثوليكية المنسق لإتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان الأب يوسف نصر ونائب رئيس الجامعة اللبنانية - الأميركية للمشاريع الخاصة سعد الزين ورئيسة جهاز الإسعاف والطوارىء في الصليب الأحمر روزي بولس ورئيسة فرع صور مزين سقلاوي عجمي، إلى ممثلي جمعيات خيرية وأندية رياضية ومؤسسات إعلامية تقدمهم عميد الإعلاميين الرياضيين اللبنانيين الزميل يوسف برجاوي.وفي القراءة الفنية للسباق، لم يتم تعزيز رقم سباق الماراثون لمسافة 42195 كيلومترا عند الرجال 2:10:41 ساعتين والمسجل يإسم كل من الإثيوبي دومينيك روتو عام 2017 والمغربي محمد العربي عام 2018, وعند السيدات البحرينية يونيس شومبا وهو 2:28:38 38 ساعتين والمسجل بالعام 2017.وهنا النتائج الفنية التي تم التدقيق بها من قبل حكام الإتحاد اللبناني لألعاب القوى:_ سباق الماراتون ( 195 , 42 كلم ) للأجانب:الرجال:1 - الإثيوبي ميتكو دكيبا 2:14:21 ساعتين. 21 : 14 : 22 - الإثيوبي موليتا فيلاتي 2:21:283 - الكيني بنجامين 2:30:35السيدات:1 - الإثيوبية مولوغو أمبي 2:28:572 - الكينية تشايلا كيبلاغات 2:37:273 - الإثيوبية ليلسي بيرو 2:44:14- سباق الماراتون ( 195 , 42 كلم ) للبنانيين واللبنانيات:الرجال:1 - صالح زعيتر (يلا نركض) 2:37:572 - بلال عواضة (الجيش اللبناني) 2:41:003 - داوود مصطفى (تشامب ران) 2:42:51السيدات:1 - شيرين نجيم (إنتر ليبانون) 3:44:02 ساعات2 - كاتيا راشد ( الأرز ) 3:11:483 - ندى رزق ( إنتر ليبانون ) 3:12:93- سباق نصف الماراثون ( 1 ,21 كلم ):الرجال:1 - نادر جابر ( يلا نركض ) 03 : 14 : 1 ساعة2 - محمد قدوح ( الجيش اللبناني ) 38 : 16 : 13 - خالد عياش ( الجيش اللبناني ) 24 : 18 : 1السيدات :1 - نسرين نجيم ( إنتر ليبانون ) 01 : 24 : 12 - ميسا شيرازي ( إنتر ليبانون ) 40 : 33 : 13 - ألين مرعب ( إنتر ليبانون ) 17 : 37 : 1_ سباق نصف الماراتون ( 1 , 21 كلم ) فئة الإحتياجات الخاصة :الرجال :الكراسي المتحركة :1 - يوسف علي 08 : 18 : 2المكفو فون :1 - سهيل النشاش 45 : 14 : 12 - محمد مصلح 13 : 21 : 13 - حسين مهنا 47 : 29 : 1هاند سايكل :1 - أحمد الغول 37 : 452 - أحمد شبلي 57 : 503 - آلان أسمر 42 : 53السيدات :المكفوفات1 - زهراء قاعون ( الهادي ) 33 : 38 : 2هاند سليكل1 - ريتا سعادة 23 : 02 : 1_ سباق 10 كلم :الرجال :1 - زيد السيد ( يلا نركض ) 02 : 322 - بيتر خوري ( إنتر ليبانون ) 38 : 323 - عمر أبو حمد ( الجيش اللبناني ) 19 : 33 : 1السيدات :1 - جوان مكاري ( يلا نركض ) 36 : 392 - لواء زعرور ( إنتر ليبانون ) 21 : 403 - كارين شريم ( فريق كارينا ) 34 : 40_ سباق 10 كلم ( مختلط ) :الرجال :1 - زيد السيد ( يلا نركض ) 02 : 322 - محمد محال ( العراق ) 20 : 323 - بيتر خوري ( إنتر ليبانون ) 38 : 32السيدات :1 - بريوني ستيم 56 : 38 :2 - جوان مكاري 36 : 393 - لواء زعرور 21 : 40وكانت وحدات من الجيش اللبناني تولت أمن السباق ووحدات قوى الأمن الداخلي مهمة إقفال الطرقات لسلامة المواطنين وتنظيم حركة السير، كما شاركت فرقة موسيقى الجيش اللبناني حيث عزفت النشيد الوطني ومقطوعات وطنية وحماسية.كذلك تواجدت عناصر من الصليب الأحمر لتوفير الجانب الصحي للمشاركين والمشاركات وعناصر من قسم الشباب وإستحدث المركز الطبي التابع للجامعة اللبنانية الأميركية في فرعه الأول في مستشفى رزق والثاني في مستشفى سان جون بمنطقة جونيه بإشراف ومتابعة من سعد الزين.