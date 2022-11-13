هل من ضحايا لبنانيين في انفجار تركيا؟

أعلن قنصل لبنان في اسطنبول مازن كبارة أنه حتى اللحظة لا لبنانيين في موقع حدوث الانفجار الارهابي في ساحة تقسيم في تركيا، مؤكداً أن القنصلية على أهبة الاستعداد وتتابع لحظة لحظة اي تطورات في هذه الحادثة.

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(صوت لبنان)