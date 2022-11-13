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لبنان

هل من ضحايا لبنانيين في انفجار تركيا؟

Lebanon 24
13-11-2022 | 11:19
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أعلن قنصل لبنان في اسطنبول مازن كبارة أنه حتى اللحظة لا لبنانيين في موقع حدوث الانفجار الارهابي في ساحة تقسيم في تركيا، مؤكداً أن القنصلية على أهبة الاستعداد وتتابع لحظة لحظة اي تطورات في هذه الحادثة.
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(صوت لبنان)
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