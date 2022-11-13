لبنانيون في تركيا يكشفون ما جرى بعد انفجار اسطنبول.. هكذا بدا المشهد

ومن المعروف أنّ اسطنبول هي مدينة سياحيّة يزورها اللبنانيون بشكلٍ مستمر ودائم، في حين أن ميدان تقسيم الذي وقع الانفجار في محيطه، يعتبرُ من أكثر المناطق التي تحتضنُ السياح والزوار من مختلف الدّول.في اتصالٍ مع، يقول المواطن اللبناني عماد الذي يقطنُ في تركيا إنّ "الوضع سيءٌ جداً بسبب الانفجار"، مشيراً إلى أنّ "الجيش ينفذ استنفاراً شاملاً"، وقال: "هناك رحلات تأخرت في المطارات، وليس معروفاً ما إذا كان هذا الأمر محض صدفةٍ أم من ضمن إجراءاتٍ أمنيّة".

من جهتها، أبلغت المُواطنة اللبنانية حمدَى، وهي تقطنُ في اسطنبول، بأنّ الأجواءُ ليست عادية أبداً بعد الانفجار، موضحة أن أغلب المواطنين التزموا منازلهم بسبب الإجراءات الأمنية المكثفة، وأضافت: "هناك ثقة بالدولة التركية لكشف ملابسات ما جرى. مع هذا، هُناك الكثير من الفيديوهات الدموية مُنع نشرها، والدولة اتخذت إجراءاتٍ لحجب أي تصوير تلفزيوني من موقع الانفجار في اسطنبول".بدوره، أعلن قنصل لبنان في اسطنبول مازن كبارة أنه "حتى اللحظة لا لبنانيين في موقع حدوث الانفجار الإرهابي في ساحة تقسيم في تركيا"، مؤكداً أن "القنصلية على أهبة الاستعداد وتتابع لحظة لحظة أي تطورات في هذه الحادثة".ووفقاً لمعلومات، فإنّ مجموعات الجالية اللبنانية في تركيا كثفت اتصالاتها في ما بينها لمعرفة ما إذا كان هناك جرحى من اللبنانيين جراء الانفجار، وأضاف: "التواصل عبر مجموعات واتساب بين اللبنانيين يُظهر حتى الآن أنّه لا ورود لأسماء جرحى أو ضحايا لبنانيين جرّاء ما شهدته اسطنبول".