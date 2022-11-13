قاصر غادر منزل ذويه ولم يعد.. هل تعرفون عنه شيئاً؟

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عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود القاصر:- محمود أحمد عبد العزيز الغضبان (مواليد عام 2010، مصري)الذي غادر منذ حوالي أربعة أيّام، منزل ذويه الكائن في محلة برج حمود ولم يعد لغاية تاريخه.وتمنت المديرية على المواطنين الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة برج حمود في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 244431-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.