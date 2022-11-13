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لبنان

كتلة "اللقاء الديمقراطي" عرضت آخر التطورات وجدول أعمال جلسة اللجان غداً

Lebanon 24
13-11-2022 | 13:17
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عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" اجتماعها الدوري، بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط، والنواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، راجي السعد، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، وقد جرى عرض آخر التطورات والملفات الراهنة وجدول أعمال جلسة اللجان المشتركة في المجلس النيابي غداً.
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