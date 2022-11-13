بعد انفجار اسطنبول.. ماذا جرى في مطار بيروت؟

نفت مصادر في مطار رفيق الحريري الدّولي لـ"لبنان24" ما جرى تناقله عن إلغاء إدارة المطار لرحلاتٍ جوية بين لبنان وتركيا جراء الانفجار الذي شهدته مدينة اسطنبول التركيّة، اليوم الأحد.

وأشارت المصادر إلى أنّ الرحلات بين بيروت واسطنبول ما زالت على حالها وفي توقيتها، ولم يحصل أي إرجاء أو إلغاء لأي رحلة مُقرّرة في وقتٍ مُسبق.

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وبحسب المصادر، فإن أقرب رحلة ستصل إلى لبنان من اسطنبول تحمل الرقم ME 268، ومن المقرر أن تهبط في المطار عند الساعة 10.20 مساء اليوم.