Advertisement

لبنان

بيانٌ تضامني.. "الإشتراكي" يُدين تفجير اسطنبول

Lebanon 24
13-11-2022 | 13:47
A-
A+
Doc-P-1010357-638039695946336599.jpg
Doc-P-1010357-638039695946336599.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بياناً، اليوم الأحد، استنكر فيه بشدة التفجير الإرهابي الذي ضرب مدينة اسطنبول موقعاً الضحايا الأبرياء. 

وتوجّه الحزب بالتعزية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والشعب التركي وعائلات الضحايا، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.
Advertisement
وأكد الحزب على ضرورة تضافر الجهود على كل المستويات لمواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف للنيل من الاستقرار والأمن في تركيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:13 | 2022-11-15
05:00 | 2022-11-15
05:21 | 2022-11-15
05:09 | 2022-11-15
04:58 | 2022-11-15
04:45 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website