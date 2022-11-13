بيانٌ تضامني.. "الإشتراكي" يُدين تفجير اسطنبول

أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بياناً، اليوم الأحد، استنكر فيه بشدة التفجير الإرهابي الذي ضرب مدينة اسطنبول موقعاً الضحايا الأبرياء.



وتوجّه الحزب بالتعزية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والشعب التركي وعائلات الضحايا، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

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