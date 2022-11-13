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لبنان

سلام: ندين بأشدّ العبارات العمل الارهابي الذي استهدف اسطنبول

Lebanon 24
13-11-2022 | 15:18
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غرّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "ندين بأشدّ العبارات العمل الارهابي الجبان الذي استهدف اسطنبول وأسفر عن وقوع ضحايا وجرحى ابرياء".

وتقدم سلام من الرئيس رجب طيب اردوغان ومن الشعب التركي بأحرّ التعازي، سائلا الله "الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى من هذا المصاب الأليم"، مؤكداً تضامن شعب لبنان مع تركيا، وقال: "نحن معكم وسنظل دائماً". 
 

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