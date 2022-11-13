Advertisement

لبنان

توتر في النبطية.. إشكالٌ وسقوط جرحى

Lebanon 24
13-11-2022 | 15:37
A-
A+
Doc-P-1010377-638039764217896208.jpg
Doc-P-1010377-638039764217896208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع إشكالٌ كبير، مساء اليوم الأحد، بين عدد من الشبان في ساحة النبطية، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.
وبحسب المعلومات، فإن الاشكال وقع بسبب خلافات مستجدة بين عدد من الشبان، وقد نقل الجرحى إلى مستشفى نبيه بري الحكومي للمعالجة.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ماذا يحصل في "بنك مصر لبنان" فرع النبطية؟
lebanon 24
15/11/2022 12:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجامعة اللبنانية تفقد مركزي امتحانات الدخول لإدارة الأعمال - النبطية
lebanon 24
15/11/2022 12:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ابن النبطية ومن أثرياء البلد.. الفنانة الجزائرية الشهيرة تُعايد زوجها اللبناني الوسيم تعرفوا إليه (صورة)
lebanon 24
15/11/2022 12:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام لمياه لبنان الجنوبي: أنجزنا مشروع علمان وافتتاحه قريبًا سيزيد نسبة التغذية في النبطية
lebanon 24
15/11/2022 12:27:35 Lebanon 24 Lebanon 24

النبطية

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:13 | 2022-11-15
05:00 | 2022-11-15
05:21 | 2022-11-15
05:09 | 2022-11-15
04:58 | 2022-11-15
04:45 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website