توتر في النبطية.. إشكالٌ وسقوط جرحى

وقع إشكالٌ كبير، مساء اليوم الأحد، بين عدد من الشبان في ساحة النبطية، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

وبحسب المعلومات، فإن الاشكال وقع بسبب خلافات مستجدة بين عدد من الشبان، وقد نقل الجرحى إلى مستشفى نبيه بري الحكومي للمعالجة.