لبنان يفوزُ على الهند في كرة السلّة.. هذا ما شهده "اللقاء الناري" (صور)

تمكّن منتخب لبنان لكرة السلة من التغلب على منتخب الهند، في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية في قاعة بيار الجميّل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.



وفرض المنتخب اللبناني سيطرته على المباراة منذ الدقائق الأولى لانطلاقها، واستطاع انهاء الربع الاول بنتيجة 27-20. أما في ما خص الربع الثاني، فقد استطاع رجال الأرز إنهاءه بنتيجة 49 - 36. أما الربع الثالث من المباراة فانتهى بسيطرة لبنانية بامتياز بنتيجة 77 - 57.

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وإثر ذلك، انتهت المباراة بفوز ساحق لرجال الأرز على نظيره الهندي بنتيجة 103-74.