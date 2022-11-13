"الخارجية" تُدين آخر اعتداء إسرائيلي على سوريا: ما جرى انتهاك للقوانين الدولية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، اليوم الأحد، القصف الاسرائيلي لمطار الشعيرات في سوريا، والذي أدى الى سقوط عدد من الضحايا والجرحى وتسبب بأضرارٍ مادية.

وأبدت الوزارة تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية، مؤكدة أن هذه الإعتداءات تشكل انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية، وخرقاً لسيادة لبنان من خلال إنتهاك مجاله الجوي من الطائرات الحربية الاسرائيلية لتنفيذ هجومها، وتهديداً مباشراً لسلامة الملاحة المدنية في الاجواء اللبنانية، وللسلم والأمن الدوليين.

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وبحسب البيان، فإن الوزارة تحتفظ بحق تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة في نيويورك فور توافر كافة المعطيات الأمنية.



