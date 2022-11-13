إتصالات لتدوير بعض الزوايا

جرت إتصالات غير مباشرة بين مرشح رئاسي ومندوب عن فريق معارض، في خطوة وُصفت بأنها بداية لتدوير بعض الزوايا وتقريب وجهات النظر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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