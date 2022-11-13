تبيّن أن لعنة الإنقسامات تضرب معظم كتل النواب المستقلين والتغييريين في الخيارات الرئاسية، الأمر الذي انعكس سلباً على إحتمال تحسُّن رصيد مرشح المعارضة في الجولة المقبلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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