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لبنان
إجتماع وزاري اليوم قبل نشر قانون الموازنة.. و" الكابيتال كونترول" امام اللجان مجددا
Lebanon 24
13-11-2022
|
22:18
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يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً وزارياً بعد ظهر اليوم، يحضره وزراء المال والاقتصاد والصناعة والرزاعة .
ووفق المعلومات فانه سيتم البحث في لائحة البضائع التي ستخضع لرسم 10 في المئة، قبيل نشر قانون موازنة 2022 يوم غد في الجريدة الرسمية .
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وبحسب" اللواء" استبق حراك العسكريين المتقاعدين صدور الموازنة بالاعلان عن عزمه على اللجوء الى خطوات "تصعيدية كبيرة" اذا اخلت الجهات المسؤولة بما تم الاتفاق عليه في جلسة اقرار الموازنة لجهة دعم المعاشات التقاعدية مع المتممات وفقاً "لمضبطة التقاعد" واستناداً الى محضر جلسة اقرار الموازنة في الهيئة العامة للمجلس النيابي، مذكرا بذلك ومطالباً الرئيس ميقاتي بإصدار القرار الاداري المناسب.
نيابيا تعود اللجان النيابية المشتركة الى الجلسات اليوم وغداً لإستكمال البحث في جدول الاعمال المقرر لها واول بنوده مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي تنقسم الاراء حوله بين الكتل النيابية، حيث انه حسب معلومات "اللواء" من مصادر نيابية لن يتم اقراره في جلسة اليوم، نتيجة الخلاف حول ربطه اوعدم ربطه بقانون اعادة هيكلة المصارف، وحول المادة 12 التي تمنع المودعين من رفع دعاوى قضائية، والتي يرفضها تكتل نواب التغيير وبعض الكتل الاخرى والمستقلين، ويطالبون بحذفها نهائياً من المشروع، فيما تعتبر كتل اخرى ان المادة ضرورية لحماية المصارف والمودعين معاً، لأن الدعاوى ستؤثر سلباً على المصارف لجهة قدرتها المالية، بحيث قد لا تستطيع ايفاء المودعين حقوقهم، كما انها تؤثر على المودع الصغير والفقير غير القادرعلى تعيين "محامٍ شاطر" يكسب الدعوى.
وفيما أرجئت جلسة الاسبوع الماضي لضرورة حضور حاكم البنك المركزي رياض سلامة، فإن المعلومات التي توافرت لـ"البناء" مساء امس اشارت الى ان سلامة لن يحضر شخصياً وسوف يمثله نائبه الكسندر مراديان، معتبرة ان تعطيل الجلسة هو سياسي، وبالتالي فإن الجلسة لن تصل الى نتيجة في حين ان المطلوب ضرورة الفصل بين ملف نقل الأموال الى الخارج وتنظيم السحوبات الداخلية واقرار هذا المشروع، الا ان ثمة من يحاول في سياق التعطيل ربط الكابيتال كونترول تارة بخطة التعافي وتارة بإنجاز الحكومة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، معتبرة أن مشهد جلسة اليوم لن يكون أفضل من الجلسات السابقة.
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