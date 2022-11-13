سلوم أمام القاضية الخطيب... هذا الأسبوع

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كتبت" نداء الوطن": لم يشهد ملف التحقيقات في الفساد في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات (النافعة)، خلال الأيام القليلة الماضية، أي تطور بارز بعدما رفع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي "الغطاء" عن المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم من خلال إعطاء الإذن بملاحقتها.ويبدو وفق المعلومات أنّ المحامية العامة القاضية نازك الخطيب بصدد التدقيق بالتحقيقات الموضوعة أمامها لدراسة الملف من كل جوانبه قبل استدعاء سلّوم للاستماع إليها، خصوصاً وأنّ ما يرشح عن القاضية يشي بأنّها حريصة على عدم الإقدام على أي خطوة قد تكون بمثابة دعسة ناقصة، ولهذا تستثمر كلّ الوقت المتاح أمامها قبل اتخاذ أي قرار، وهي التي تدرك أنّه ملف معقّد ومتشعّب ولا يخلو من التدخلات السياسية. ولهذا تفيد المعلومات أنّ الصورة قد تصبح جليّة أمام الخطيب خلال هذا الأسبوع بعد استكمال بعض المعطيات، لتستدعي سلوّم للمثول أمامها في سياق احترام الأصول القانونية البعيدة عن الكيدية أو الاعتبارات السياسية. ويفترض أن تستدعي سلّوم، وفق المعطيات، خلال هذا الأسبوع.