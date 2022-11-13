Advertisement

لبنان

سلوم أمام القاضية الخطيب... هذا الأسبوع

Lebanon 24
13-11-2022 | 22:31
A-
A+
Doc-P-1010398-638040009816089545.jpg
Doc-P-1010398-638040009816089545.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت" نداء الوطن": لم يشهد ملف التحقيقات في الفساد في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات (النافعة)، خلال الأيام القليلة الماضية، أي تطور بارز بعدما رفع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي "الغطاء" عن المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم من خلال إعطاء الإذن بملاحقتها.ويبدو وفق المعلومات أنّ المحامية العامة القاضية نازك الخطيب بصدد التدقيق بالتحقيقات الموضوعة أمامها لدراسة الملف من كل جوانبه قبل استدعاء سلّوم للاستماع إليها، خصوصاً وأنّ ما يرشح عن القاضية يشي بأنّها حريصة على عدم الإقدام على أي خطوة قد تكون بمثابة دعسة ناقصة، ولهذا تستثمر كلّ الوقت المتاح أمامها قبل اتخاذ أي قرار، وهي التي تدرك أنّه ملف معقّد ومتشعّب ولا يخلو من التدخلات السياسية. ولهذا تفيد المعلومات أنّ الصورة قد تصبح جليّة أمام الخطيب خلال هذا الأسبوع بعد استكمال بعض المعطيات، لتستدعي سلوّم للمثول أمامها في سياق احترام الأصول القانونية البعيدة عن الكيدية أو الاعتبارات السياسية. ويفترض أن تستدعي سلّوم، وفق المعطيات، خلال هذا الأسبوع.
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:13 | 2022-11-15
05:00 | 2022-11-15
05:21 | 2022-11-15
05:09 | 2022-11-15
04:58 | 2022-11-15
04:45 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website