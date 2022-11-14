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لبنان

ورشة عمل حكومية لحل معضلة الكهرباء وإجتماع وزاري اليوم قبل صدور الموازنة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-11-2022 | 01:00
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أسبوع جديد من الشغور في منصب رئاسة الجمهورية بدأ اليوم، وسط تصعيد في المواقف عبّر عنه البطريرك الماروني الكاردينال ما بشارة بطرس الراعي بدعوته إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان " قابله رد من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بأن "الحل السيادي الانقاذي يمر بالمجلس النيابي حصرا لا بأي مؤتمر دولي".
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وفيما ينتظر ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة انتخاب جديدة هذا الاسبوع، يعقد نواب المعارضة والتغيير اجتماعا اليوم ، وفق ما تردد، في محاولة متجددة للتوصل الى تفاهم لخوض الاستحقاق الانتخابي مجتمعين.
حكوميا، عكف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  خلال عطلة نهاية الاسبوع مع  فريق عمله على متابعة البحث في ملف الكهرباء ، بعدما كان اعلن السبت بعد اجتماعه  مع رئيس مجلس النواب نبيه بري انه تم الاتفاق على "صيغة حل".
وهذا الحل، وفق المعلومات هدفه إقرار  سلفة خزينة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الفيول وزيادة ساعات التغذية،في مقابل وضع الخطوات العملية لرفع التعرفة  الكهربائية وتحسين الجباية.
واليوم يرأس رئيس الحكومة اجتماعاً وزارياً عند الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر يحضره وزراء المال والاقتصاد والصناعة والرزاعة .
وسيتم  خلال الاجتماع البحث في لائحة البضائع التي ستخضع لرسم  10 في المئة، 
الذي اقر ضمن موازنة 2022 على السلع والبضائع التي يتم استيرادها ويصنع لها مثيل في لبنان، وعلى السلع والبضائع المصنفة فاخرة. 
ويأتي هذا الاجتماع قبيل نشر قانون موازنة 2022 يوم غد في الجريدة الرسمية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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