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لبنان

مقرّبون من باسيل : هذا ما فعله في قطر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-11-2022 | 01:15
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طوال الايام الماضية تسلّح المقرّبون من النائب جبران باسيل بالصمت المطبق حيال زيارته الى قطر ، توقيتا واهدافا، وسط تسريبات صحافية تفيد بأن قطر تسعى  لرفع العقوبات الاميركية عنه،من خلال مكتب محاماة متخصص في واشنطن وعبر اتصالات تجريها مع الادارة الاميركية. 
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ولكن، في الساعات الماضية بدأ المحيطون بباسيل من "حلقته الضيقة" تعميم" اجواء صحافية تربط الزيارة" باهداف اقليمية".
ويقول هؤلاء" إن هدف زيارة باسيل الى قطر هي على غرار الزيارة التي سبق وقام بها إلى تركيا وكان هدفها يومذاك القيام بمساعي لتقريب وجهات النظر مع سوريا". 
ويضيف هؤلاء" ان باسيل هو الذي قام بالدور الاهم لادخال القطريين كشركاء الى جانب شركة «توتال» الفرنسية في التنقيب عن  الغاز  على الحدود مع إسرائيل واستخراجه".
ويجزم هؤلاء" بأن باسيل سيكون حتما الرئيس الجديد وأن ما قاله الرئيس ميشال عون في ايام رئاسته الاخيرة من ان العقوبات ترفع حتما بعد انتخاب باسيل هو الكلام الصحيح والواقعي". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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