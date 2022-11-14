هل الحل بتدخل الاسد؟

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تفيد المعطيات الدقيقة أن المبادرة التي اطلقها "حزب الله" قبل مدة قصيرة من اجل اقناع رئيس "التيار الوطني الحر "جبران باسيل بخيار انتخاب رئيس "تيار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية قد وصلت الى حائط مسدود، في ظل اصرار باسيل على رفض هذا الخيار نهائيا.وبحسب مصادر مطلعة" فإن حزب لن يوقف مساعيه، لكنه سيحاول اقناع باسيل من خلال تدخل مرجعيات كبرى داخل الحزب الله، مثل الامين العام السيد حسن نصرالله .وترى المصادر" أن الفريق السياسي الذي يشكل "حزب الله" جزءاً اساسيا منه لن يتوقف عن محاولة الوصول الى تسوية بين فرنجية وباسيل، وقد يكون تدخل الرئيس السوري بشار الاسد في هذا الامر واردا في المرحلة المقبلة".