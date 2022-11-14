Advertisement

لبنان

هل الحل بتدخل الاسد؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-11-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1010447-638040096073447265.jpg
Doc-P-1010447-638040096073447265.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تفيد المعطيات الدقيقة أن المبادرة التي اطلقها "حزب الله" قبل مدة قصيرة من اجل اقناع رئيس "التيار الوطني الحر "جبران باسيل بخيار انتخاب رئيس "تيار المردة"  الوزير السابق سليمان فرنجية قد وصلت الى حائط مسدود،  في ظل اصرار باسيل على رفض هذا الخيار نهائيا.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة" فإن حزب لن يوقف مساعيه، لكنه سيحاول اقناع باسيل من خلال تدخل مرجعيات كبرى داخل الحزب الله، مثل  الامين العام  السيد حسن نصرالله .
وترى المصادر" أن الفريق السياسي الذي يشكل "حزب الله" جزءاً اساسيا منه لن يتوقف عن محاولة الوصول الى تسوية بين فرنجية وباسيل، وقد يكون تدخل الرئيس السوري بشار الاسد في هذا الامر واردا في المرحلة المقبلة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:13 | 2022-11-15
05:00 | 2022-11-15
05:21 | 2022-11-15
05:09 | 2022-11-15
04:58 | 2022-11-15
04:45 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website