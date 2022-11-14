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لبنان

إستقطاب النواب السنّة.. "بإنتظار الحريري"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-11-2022 | 01:45
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يتجنب النواب السنّة المحسوبون على الرئيس سعد الحريري اطلاق مواقف حاسمة مرتبطة بالاستحقاقات الدستورية الاساسية في لبنان، ما يتيح لهم هامشاً كبيرا من المناورة السياسية.
من هنا يحاول أكثر من فريق سياسي استقطاب هؤلاء النواب، ولا سيما "القوات اللبنانية" او قوى المعارضة (الكتائب وتكتل التغيير) وصولا الى قوى الثامن من اذار، وذلك بسبب عددهم المؤثر في التوازنات النيابية.
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وبحسب مصادر مطلعة" فإن محاولة إستقطاب هؤلاء النواب ستستمر في المرحلة المقبلة، الى حين استئناف الرئيس سعد الحريري عمله السياسي ، حيث سيكون الاكثر قدرة على احتواء هؤلاء النواب داخل الاطار العام والواسع لتيار المستقبل.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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