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لبنان

فرنجيه مرتاح "بعد اشارتين"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-11-2022 | 02:45
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يبدو ان رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه الذي يخوض معركته الرئاسية بطريقته الخاصة عبر الابتعاد عن الضجيج وافتعال المواقف والبحث عن امكانان العمل الجديّ خلال المرحلة المقبلة، يعيش في هذه الأيام نوعا اضافيا من الاطمئنان والراحة.
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فبحسب المعلومات، شكّل خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الأخير، علامة او شرارة سيبني عليها فرنجيه لاطلاق مجموعة تحركات قريبة على أكثر من صعيد وفي غير اتجاه.
وفي المقابل، جاءت عظة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الأمس، لتزيد من فرص التواصل القائم أساسا بين بكركي وبنشعي، فمضمون العظة ذكّر بضرورة الحديث عن التوافق والتواصل والحوار، وهي سمات يسعى فرنجيه لتثبيتها عبر انفتاحه على مختلف الافرقاء في الداخل والخارج.

لبنان

خاص

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