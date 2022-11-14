ما هو جديد وزير الطاقة عن الكهرباء؟

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في معرض شرحه لخطة الكهرباء وزيادة التغذية والإنتاج ، لفت وزير الطاقة والمياه وليد فياض "الى أن قضية الجباية، وهي الأكثر تعقيداً وصعوبة في الخطة، لن تستقيم بنسبة 70 ٪؜ الا بعد ستة أشهر من إنطلاق الخطة لكون الهدر التقني والفني يصعب تخفيضهما".ولفت الى"ان العداد الذكي هو أفضل وسيلة للمساعدة في تحسين الجباية، ولكن للأسف لا إمكانية لإعتماده في الوقت الحاضر بسبب كلفته الباهظة على المؤسسة".