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لبنان

تجدد المساعي لاحياء عشاء السفارة السويسرية؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-11-2022 | 03:15
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أفادت مصادر عملت سابقاً على تنظيم "عشاء السفارة السويسرية" لشخصيات لبنانية، قبل "تطييره" من قبل السفارة نفسها، أن هناك جهوداً لإعادة إحياء العشاء، وأن الدعوة التي أُجّلت سابقاً سوف تتجدد خلال شهرين أو ثلاثة أشهر كحدّ أقصى".
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في المُقابل، تؤكد مصادر على صلة بالسفارة السويسرية أن "كل ما يقال في هذا الصدد غير صحيح"، وأنّ "السفارة اقتنعت بالضرر الذي لحق بها جراء محاولات ادخالها في اقتراحات غير ناضجة  أو لم يحِنْ أوانها بعد".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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