Advertisement

لبنان

ماراثون بيروت: غياب سياسي لافت

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-11-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1010456-638040113988374852.jpg
Doc-P-1010456-638040113988374852.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبدى منظمو "ماراثون بيروت" إمتعاضهم الشديد مما اسموه" الخفة والإستهتار اللذين تعاطى بهما  السياسيون مع هذا الحدث الرياضي الكبير بعد إنقطاع دام لسنوات".
 وكان لافتا أن المشاركة السياسية في المارثون اقتصرت على عدد قليل جدا من النواب والشخصيات السياسية، اصافة الى محافظ بيروت القاضي مروان عبود وممثلي الجمعيات الداعمة".
Advertisement
وسُمع انتقاد لاذع من اللجنة التنظيمية للسياسيين اللبنانيين.
في المقابل، أفاد مطلعون ان الشخصيات السياسية اللبنانية باتت تتجنب الاماكن العامة قدر المستطاع، خوفا من تعرضها للشتم ولحملات مباشرة من قبل المواطنين على غرار ما حصل في فترات سابقة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:13 | 2022-11-15
05:00 | 2022-11-15
05:21 | 2022-11-15
05:09 | 2022-11-15
04:58 | 2022-11-15
04:45 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website