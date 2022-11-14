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لبنان

تُهمة تلاحق "التيار"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-11-2022 | 04:15
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اعتبرت أوساطٌ سياسية مقرّبة من "الثنائي الشيعي" أنه من مصلحة "التيار الوطني الحرّ" القبول بدعوةِ الحوار التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه برّي مراراً وتكراراً، باعتبار أن الاصطفاف بعيداً و "تعظيم الشروط" لن يؤدّي إلى أي حلحلة أبداً.
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ورأت المصادر أنه من المُفترض على "الوطني الحر" نزع تهمة التعطيل عنه والمُبادرة إلى القبول بكل الخطوات التسهيلية التي لا تُقيّد أبداً مسارَ الاستحقاق الرئاسي.
وقالت: "الرئيس بري جدّد تمسكه بالحوار وكذلك حزب الله.. هنا، يبقى على الوطني الحر تلقف كل هذه الاشارات الإيجابية، والوقتُ مفتوحٌ للنقاش ولكنه ليس طويلاً". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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