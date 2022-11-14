تُهمة تلاحق "التيار"

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اعتبرت أوساطٌ سياسية مقرّبة من "الثنائي الشيعي" أنه من مصلحة "التيار الوطني الحرّ" القبول بدعوةِ الحوار التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه برّي مراراً وتكراراً، باعتبار أن الاصطفاف بعيداً و "تعظيم الشروط" لن يؤدّي إلى أي حلحلة أبداً.ورأت المصادر أنه من المُفترض على "الوطني الحر" نزع تهمة التعطيل عنه والمُبادرة إلى القبول بكل الخطوات التسهيلية التي لا تُقيّد أبداً مسارَ الاستحقاق الرئاسي.وقالت: "الرئيس بري جدّد تمسكه بالحوار وكذلك حزب الله.. هنا، يبقى على الوطني الحر تلقف كل هذه الاشارات الإيجابية، والوقتُ مفتوحٌ للنقاش ولكنه ليس طويلاً".